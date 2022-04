Von Heribert Prantl

Die Soldaten trieben ihren folternden Spott mit den Gefangenen: Sie nagelten jeden in einer anderen Stellung ans Kreuz. Und bald fehlte es an Platz für die Kreuze und an Kreuzen für die Leiber, so viele waren es. Die Massenkreuzigungen in Sichtweite der Stadt, es waren täglich fünfhundert und mehr, sollten die Verteidiger Jerusalems zermürben und zur Aufgabe zwingen. Die Stadt wurde schließlich dem Erdboden gleichgemacht, der Tempel niedergebrannt. Das waffenstarrende römische Imperium, das Kaisertum von Nero, Vespasian und Titus statuierte mit 60 000 Soldaten ein blutiges Exempel: Galiläa wurde verwüstet, ein Drittel der jüdischen Bevölkerung getötet. Jerusalem blieb auf sechzig Jahre unbewohnbar.