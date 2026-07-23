Zum Hauptinhalt springen

Hendrik StreeckMal muss man laut sein, mal muss man still sein

Lesezeit: 2 Min.

Hendrik Streeck (CDU), seit 2025 Abgeordneter des Wahlkreises Bonn und Drogenbeauftragter der Bundesregierung.
Hendrik Streeck (CDU), seit 2025 Abgeordneter des Wahlkreises Bonn und Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Thomas Banneyer/dpa

In der Pandemie wurde der Virologe bundesweit bekannt, nun ist er Drogenbeauftragter der Regierung. Er wehrt sich öffentlich gegen die Tabaklobby, zu seiner Leihmutterschaft teilt er nur das Nötigste mit.

Von Christina Berndt

SZ bei Google bevorzugen

Hendrik Streeck hat schon einiges einstecken müssen. Vor allem in der Corona-Zeit musste der Virologe zum Teil maßlose Kritik an seiner Haltung zu den Schutzmaßnahmen über sich ergehen lassen. In den „sozialen Medien“ wurde „Sterben mit Streeck“ zu einem geflügelten Wort. Doch Streeck, damals noch Medizinprofessor am Universitätsklinikum Bonn mit dem Spezialgebiet HIV, bekam auch viel Zuspruch. Vor allem Menschen, die für mehr Freiheiten und weniger Maßnahmen waren, feierten ihn. Der damalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet (CDU), holte ihn in seinen Expertenrat, später blieb wegen Streecks Popularität auch Olaf Scholz und seiner Ampel-Regierung nichts anderes übrig.

Zur SZ-Startseite

CDU/CSU
:Die Basis der Union lebt – und sie brodelt

Lang wurde die Bundestagsfraktion als Kanzlerwahlverein verspottet. Doch spätestens seitdem eine Welle des Aufruhrs Jens Spahn davongetragen hat, ist klar: Das war einmal. Hört Thorsten Frei den Mitgliedern besser zu?

SZ PlusVon Christoph Koopmann, Henrike Roßbach und Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite