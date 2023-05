Kommentar von Nicolas Richter

In Berlin wurde jüngst so eine Art Politiker-Preis vergeben, es fielen warme Worte für fabelhafte Leistungen. Was der Hauptstadt noch fehlt, sind Trophäen für besonders missglückte Politikproduktionen, so wie die Goldenen Himbeeren in Hollywood. Gäbe es diese, gingen viele der Preise in diesem Frühjahr an die Produzenten des Heizungsgesetzdramas: Dieses veranschaulicht so deutlich wie nie den Abstand zwischen den ehrgeizigen Reformideen der Ampelkoalition und dem, was sie daraus macht.