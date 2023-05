Kommentar von Henrike Roßbach

Wenn man sich (was an dieser Stelle ausdrücklich nicht empfohlen wird) die zurückliegende Woche hätte schöntrinken wollen, es wäre so leicht gewesen. Einfach immer dann das Glas heben, wenn einer aus der FDP "Technologieoffenheit" sagt und einer von den Grünen beleidigt guckt - schon wäre die Woche nicht nur rum gewesen, sondern man selbst auch ohne Erinnerung an sie.