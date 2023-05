Dieser Reinigungsmann muss sich um seine Bezahlung keine Sorgen machen - es ist nämlich der Bundesarbeitsminister bei einem Praktikum in einer Bochumer Klinik.

Hubertus Heil will, dass der Bund nur noch solchen Firmen Aufträge gibt, die sich an Tarifverträge halten. Er verlangt dies zu Recht.

Kommentar von Roland Preuß

Muss sich der Staat jetzt auch noch einmischen in die Frage, ob ein Unternehmen Tarifverträge einhält? Muss er bei öffentlichen Aufträgen darauf beharren, dass Arbeitgeber Tariflohn zahlen, so wie dies Arbeitsminister Hubertus Heil nun plant? Ja, muss er. Denn die Frage, zu welchen Bedingungen in Deutschlands Unternehmen gearbeitet wird, verlangt nicht nur eine Antwort von den Tarifpartnern, von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Sie verlangt auch Reaktionen der Politik. Und dies umso mehr, als die Vorgaben der Tarifpartner immer weniger Beschäftigte erreichen.