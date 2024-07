Kommentar von Nicolas Richter

In der Ampelkoalition sorgen selbst Routinevorgänge für Tod-oder-Gladiolen-Momente. Bis zum Sonnenaufgang am Freitag war ungewiss, ob sich die Zweckverbündeten SPD, Grüne und FDP auf einen Haushaltsentwurf für 2025 würden einigen können. Ein möglicher Zerfall der Ampel hätte Europa in größte Unsicherheit gestürzt. So gesehen hat sich die Ampel freundlicherweise dazu durchgerungen zu überleben. Bei aller Erleichterung ist aber auch offenkundig: Weder ist der nun entworfene Haushalt sonderlich ambitioniert, noch beendet er den Dauerstreit in der Koalition.