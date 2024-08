Kommentar von Claus Hulverscheidt

Habemus Bundeshaushalt – nach mehr als sechsmonatigen Verhandlungen also haben sich die Spitzen der Ampelkoalition tatsächlich auf einen Etatentwurf für 2025 geeinigt. Man ist beinahe geneigt, inbrünstig „danke!“ zu rufen, so groß ist die Erleichterung, dass das Gezerre und Gezeter, das Feilschen und Fremdschämen endlich vorbei ist. Noch nie in der deutschen Nachkriegsgeschichte war es ein solcher politischer Kraftakt, das wohl selbstverständlichste und gewöhnlichste Gesetz fertigzustellen, das eine Bundesregierung im Laufe eines jeden Kalenderjahres auf den Weg bringen muss: das Haushaltsgesetz.