Die neuen Ampel-Debatten über Agrardiesel und E-Autos zeigen: Der Staat tut sich so schwer damit, Prioritäten zu setzen.

Kommentar von Henrike Roßbach

Jetzt liegt sie also vor, die Liste, mit der die Regierung ihre Haushaltsprobleme lösen will. Eine handliche Tabelle aus dem Finanzministerium listet auf, wo gespart werden soll im kommenden Jahr. Am Mittwoch haben sich die Kabinettsmitglieder über das Zahlentableau gebeugt, mutmaßlich mit unterschiedlich stark ausgeprägter Begeisterung - je nachdem, ob man selbst zu einem Sparbeitrag verdonnert wurde oder nicht.