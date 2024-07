Kommentar von Peter Burghardt

Natürlich hätte Joe Biden früher aufgeben sollen, am besten wäre er gar nicht erst angetreten. Wie sollte ein 81-Jähriger trotz offenkundig angeschlagener Gesundheit die USA in die Zukunft führen? Mit seinem Wahlsieg 2020 hatte Biden verhindert, dass Donald Trump vier weitere Jahre im Weißen Haus wütet, das war sein Verdienst. Seine zu lange währende Kandidatur 2024 dagegen könnte Trump den Rückweg ebnen. Was also sollen die Demokraten jetzt nach seinem späten Rückzug tun?