Da ist es wieder: das konkrete Schicksal, das die Vorstellungskraft auf Touren bringt, das Herz anrührt und so viel greifbarer ist als all die abstrakten Gefahren dieser Welt. Kommt darin auch noch ein Schiff vor mit einer exotischen und oft tödlichen Virusvariante an Bord, ist diesem Schicksal die Aufmerksamkeit gewiss. Und damit zum Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius. Es ist nachvollziehbar, dass der Fall die Menschen beschäftigt. Nur blendet die Fokussierung auf das Einzelschicksal das große Bild aus. Und dieses Bild gibt sehr viel mehr Grund zur Sorge als die konkreten Vorgänge auf der Hondius. Es zeigt eine Welt, die noch immer erschreckend schlecht auf große Epidemien oder gar Pandemien vorbereitet ist.