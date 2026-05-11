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MeinungInfektionskrankheitenDas Hantavirus ist gefährlich. Aber noch gefährlicher ist etwas anderes

Kommentar von Berit Uhlmann

Lesezeit: 1 Min.

Das Virus im Visier: die „Hondius“ im Hafen von Granadilla de Abona, Teneriffa.
Das Virus im Visier: die „Hondius“ im Hafen von Granadilla de Abona, Teneriffa. Pedro Nunes/Reuters

Angst vor dem Siegeszug einer neuen Seuche? Dann nicht auf diesen einzelnen Erreger schauen, sondern darauf, wie die Welt bei der globalen Vorsorge versagt.

Da ist es wieder: das konkrete Schicksal, das die Vorstellungskraft auf Touren bringt, das Herz anrührt und so viel greifbarer ist als all die abstrakten Gefahren dieser Welt. Kommt darin auch noch ein Schiff vor mit einer exotischen und oft tödlichen Virusvariante an Bord, ist diesem Schicksal die Aufmerksamkeit gewiss. Und damit zum Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius. Es ist nachvollziehbar, dass der Fall die Menschen beschäftigt. Nur blendet die Fokussierung auf das Einzelschicksal das große Bild aus. Und dieses Bild gibt sehr viel mehr Grund zur Sorge als die konkreten Vorgänge auf der Hondius. Es zeigt eine Welt, die noch immer erschreckend schlecht auf große Epidemien oder gar Pandemien vorbereitet ist.

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Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiff „Hondius“ steht kurz vor dem Abschluss, am Nachmittag fliegen die letzten verbleibenden Passagiere nach Australien. Die vier Deutschen an Bord werden derzeit in Frankfurt untersucht. Anschließend kommen sie in Quarantäne – die in jedem Bundesland anders gestaltet werden kann.

SZ PlusVon Patrick Illinger und Felix Hütten

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