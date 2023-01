Was will er? Hans-Georg Maaßen (CDU), früherer Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz.

Von Ronen Steinke

Ist der deutsche Inlandsgeheimdienst sechseinhalb Jahre lang von einem verkappten Rechtsradikalen geführt worden? Das ist eine berechtigte Frage, wenn man liest, was Hans-Georg Maaßen, ehemals Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und seit 2018 Geheimdienst-Pensionär, seit geraumer Zeit im Internet postet, in den vergangenen Tagen ganz besonders. Die aktuelle Migrationspolitik, so schreibt er etwa, sei "Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse". So reden Hardcore-Rechte - und er.