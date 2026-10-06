Neulich, auf dem Fest zur deutschen Einheit in Bremen, gab es neben einer Ländermeile, auf der sich die Bundesländer mit Rievkooche, Äppelwoi und Dinnede kulinarisch in Szene setzten, auch die Blaulichtmeile. Dort warben das Bundeskriminalamt, die Polizei, der Zoll und sonstige Recht-und-Ordnung-Behörden um Sympathien, und auch um Nachwuchs. Ganz vorne dabei: der Bundesnachrichtendienst (BND). Dem mangelt es an Spionen. Also heischte er mit fetter 007-Limousine um Aufmerksamkeit und köderte das Publikum ansonsten mit Badelatschen, Kaffeetassen und Anstecknadeln mit Geheimdienst-Logo. Die Nachfrage, so kann man es Medienberichten entnehmen, sei „bombastisch“ gewesen.