Nun, da die Trump-Zölle in Kraft getreten sind, die Europäische Union zaghaft und China wütend reagieren, der amerikanische Präsident seinen sadistischen Charakter auslebt und Hohn verbreitet – nun also kann man von einem Handelskrieg sprechen, der tatsächlich den militärischen Vergleich nicht zu scheuen braucht. Es geht um Durchhaltefähigkeit, innere Geschlossenheit, die korrekte Einschätzung der gegnerischen Taktik und jede Menge Ideologie, die den Wahnsinn am Laufen hält. Während die EU mit aller Kraft ein gewisses Maß an Rationalität aufrechtzuerhalten versucht (auch weil sie um ihre eigene Geschlossenheit fürchtet), hat sich China für einen anderen Kurs entschieden. Feuer wird mit Feuer bekämpft. Nur: Wer wird am Ende darin verbrennen?