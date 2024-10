Kommentar von Tomas Avenarius, Berlin

Muss irgendwer um diesen Mann trauern? Nicht wirklich. Die Israelis triumphieren, verständlicherweise. In Jahia Sinwar haben ihre Soldaten den Planer des 7. Oktobers getötet. Also den Mann, auf dessen Befehl der Terrorüberfall ausgeführt wurde, der für das Massaker an fast 1200 Menschen verantwortlich ist und der den jüdischen Staat in die vielleicht schwerste Krise seit seiner Staatsgründung gestürzt hat. Der gewaltsame Tod des Hamas-Chefs macht keines der Opfer dieses Massakers wieder lebendig. Aber Israel hat mit Sinwars Ende zumindest die Genugtuung, Vergeltung geübt zu haben.