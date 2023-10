In der islamischen Welt hat die Explosion vor einer Klinik in Gaza viel Zorn ausgelöst, hier Demonstranten in Iran.

Wer war es? Nach der Explosion an der Klinik in Gaza sind sich viele sehr schnell sicher gewesen: Israel. Im Nahen Osten gibt es einige Meister in der Kunst, die Wahrheit zu verbiegen - denn wo die nicht mehr zählt, lässt es sich bequemer Krieg führen.

Kommentar von Raphael Geiger

Die Nachricht von der Explosion am Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza war keine Stunde alt, da standen die Urteile am Dienstag fest. Selbst die New York Times schrieb sofort von einem israelischen Luftangriff. Eine andere Möglichkeit kam den Kolleginnen und Kollegen offenbar nicht in den Sinn.