Kolumne von Norbert Frei

In keinem anderen westlichen Land debattiere die gesamte intellektuelle Klasse so sehr über die richtige Haltung zum Krieg in der Ukraine wie in der Bundesrepublik, konstatierte unlängst Adam Tooze. Der britische Wirtschaftshistoriker meinte das vielleicht nicht als Kompliment, aber doch als Würdigung einer Kontroverse, die er der Leserschaft des Londoner New Statesman vor allem anhand einer präzisen Ausdeutung des Textes von Jürgen Habermas nahezubringen versuchte, der am 28. April in der SZ erschienen und weltweit beachtet worden war. Zwar bescheinigt Tooze - er lehrt an der Columbia University in New York - den Deutschen eine handfeste politische Identitätskrise. Ihre postheroische Gesinnung aber hält er mit Habermas für eine historisch angemessene und angesichts der fortbestehenden nuklearen Bedrohung weiterhin realistische Reaktion auf die Geschichte Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs.