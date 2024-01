Die Fähre legt besser nicht an: Szene vom Donnerstagabend in Schlüttsiel an der Westküste von Schleswig-Holstein.

Bei der Aktion gegen Robert Habeck am Fährhafen von Schlüttsiel geht eine Saat auf, die seit Langem gelegt worden ist - auch von Menschen, denen dies vermutlich gar nicht so bewusst ist. Wohin nur soll das führen?

Kommentar von Detlef Esslinger

Niemand braucht sich zu wundern über das, was am Donnerstagabend am Fährhafen Schlüttsiel passiert ist. Dies passiert nicht einfach so. Um es mit einer Metapher aus der Landwirtschaft zu sagen: Die Saat dafür war seit Langem gelegt.