Kommentar von Markus Balser

Wie groß das Beben in dieser Partei ist? Die Antwort wird in dieser Woche schon von der schieren Zahl der Rücktritte geliefert. Am Mittwoch geben nicht nur die Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang auf, sondern auch alle vier anderen Parteivorstände; am Donnerstag folgten die nächsten zehn. Die gesamte Spitze der Grünen Jugend trat ab. Am Freitag verzichteten auch noch mehrere Landeschefs der Grünen Jugend auf ihre Posten.