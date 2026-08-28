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NorwegenEin Königspaar im Sturm

Lesezeit: 2 Min.

Das Foto veröffentlichte der Palast zur Silberhochzeit von Haakon und Mette-Marit am 25. August 2026.
Das Foto veröffentlichte der Palast zur Silberhochzeit von Haakon und Mette-Marit am 25. August 2026.
Ola Vatn/Det kongelige hoff/dpa

Nach dem Tod seines Vaters übernimmt Haakon VIII. das Zepter in einer der turbulentesten Phasen des norwegischen Königshauses. Die neue Königin Mette-Marit wird wohl erst mal nicht so oft zu sehen sein.

Von Alex Rühle

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Der König ist tot, es lebe der König: Am Freitagmorgen um 6.35 Uhr starb König Harald V. von Norwegen. Damit wurde im selben Moment aus Kronprinz Haakon, seinem Sohn, Haakon VIII., der vierte König, seit Norwegen im Jahr 1905 seine Unabhängigkeit von Schweden erlangte. Wer meint, das Königshaus müsse sich da irgendwie verzählt haben, wie soll einer der achte Monarch namens Haakon werden, wenn es gerade mal vier Könige in der neuen Dynastie gab: Das moderne norwegische Königshaus knüpft bei der Nummerierung nahtlos an die Könige des mittelalterlichen Norwegens vor den historischen Unionen mit Dänemark und Schweden an.

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SZ PlusVon Alex Rühle

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