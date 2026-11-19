Es ist endlich da: „Grand Theft Auto 6“. Das für sich genommen ist schon eine gute Nachricht. Für alle, die sich auf das Spiel gefreut haben, und auch für diejenigen, die sich dafür nicht interessieren und nun in sozialen Medien endlich nicht mehr das Meme ertragen müssen, dass Dinge „vor GTA 6“ geschehen. Die noch bessere Nachricht aber: „Grand Theft Auto 6“ ist auch wirklich gut. Und es beweist damit: Ja, doch, Videospiele sind Kunst .

„GTA 6“ als Kunstwerk zu bezeichnen, das scheint auch im Jahr 2026 noch zu irritieren oder zumindest zu überraschen, zumal bei einem Spiel, das in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem mit Schießereien, schnellen Autos, Drogen und Stripclubs assoziiert wird. Das Videospiel, als Medium noch sehr jung, hat keine so lange Geschichte wie die Literatur oder das Theater. Statt es ernst zu nehmen, wird es schlimmstenfalls als Amoklauf-Inspiration und bestenfalls als oberflächliche Unterhaltung abgetan. Dabei leisten Videospiele wie „GTA 6“ genau das, was Kunst ausmacht.

Was ist übrig vom American Dream? Wann heiligt der Zweck die Mittel?

Dass das Schreiben von Code für einen Außenstehenden deutlich weniger kreativ wirkt als das Führen eines Pinsels, sagt wohl mehr über diesen Beobachter aus als über die jeweiligen Werke. Dabei ist es doch wie in der Bildhauerei: Der einzelne Schlag an sich mag mehr Handwerk als Kunst sein. Aber die Fähigkeit, einen Block Marmor oder ein digitales Nichts zu einer Statue oder einer Welt zu formen, ist ohne Frage künstlerisch.

Videospiele erzählen Geschichten, erschaffen ganze Welten, setzen sich mit dem Zustand unserer Gesellschaft auseinander, bringen Menschen zusammen. „Grand Theft Auto 6“ etwa erzählt die Geschichte vom Verbrecherpärchen Jason und Lucia, eine Bonnie-und-Clyde-hafte, tragische Liebesgeschichte. Was ist übrig vom American Dream? Worauf kommt es wirklich an im Leben? Wann heiligt der Zweck die Mittel? Fragen, die auch in anderen Kulturformen immer wieder verhandelt werden. Durch die aktive Beteiligung des Spielers kann die Annäherung an diese Fragen auf neuen Wegen geschehen.

Darin liegt die Kraft der Kunst: eine universelle Sprache zu finden für etwas, das jeder ganz individuell erlebt

Videospiele sind vielleicht sogar die immersivste Form von Kunst, weil man das Werk eben nicht nur von außen betrachtet, sondern es als Spieler mitgestaltet, verändert, manipuliert. Die Welt von „GTA 6“ ist gefüllt mit popkulturellen Referenzen, mit großen und kleinen Geschichten der Tausenden dort lebenden Charaktere, die glitzernde und sich bewegende Wasseroberfläche und die von Meerestieren bevölkerte Korallenlandschaft darunter sind ein Kunstwerk für sich – das man beim Spielen entdecken kann, aber nicht muss. Keine zwei Spieler werden die genau gleiche Erfahrung mit „GTA 6“ machen. Und dennoch über das Spiel, die Welt, ihr Erleben darin miteinander verbunden sein. Denn auch darin liegt ja die Kraft der Kunst: eine universelle Sprache zu finden für etwas, das jeder ganz individuell erlebt.

Nicht alle Spiele sind wie „GTA 6“, das müssen sie auch nicht sein. Aber das Spiel zeigt, was möglich ist in diesem Medium. Mit „Grand Theft Auto 6“ haben die Tausenden Mitarbeiter bei Rockstar Games ein Werk geschaffen, dass Millionen Menschen auf der ganzen Welt inspiriert und auch noch Spaß macht. Dieses Spiel ist ein Kunstwerk, das verbindet, anstatt zu spalten – und in Zeiten von Empörung und Zersplitterung ist das ein wahrer Segen.