Im Grunde herrscht doch Einigkeit, in welche Richtung sich der Sozialstaat verändern muss: Das Sozialsystem muss einfacher werden, übersichtlicher, bürgerfreundlicher. Mehr als 500 verschiedene Sozialleistungen hat das Ifo-Institut kürzlich gezählt. Das muss sich ändern. Bei dem Vorhaben, das Bürgergeld durch die neue Grundsicherung zu ersetzen, steht nun in einem Punkt das krasse Gegenteil zu erwarten. Die strengeren Regeln gegen teure Wohnungen von Hilfebeziehern und Wuchermieten werden dem Sozialstaat einerseits etwas Geld sparen. Doch das meiste davon dürfte aufgezehrt werden durch den Mehraufwand, der den Jobcentern entsteht. Das ist Sozialstaat absurd.