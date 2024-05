Kolumne von Heribert Prantl

Als alles anfing, war alles anders. Selbst Franz Josef Strauß war damals ein Pazifist. Aber die Zeiten ändern sich - und wir uns mit ihnen. Das ist ein Hexameter, der seit dem 16. Jahrhundert als lateinisches Sprichwort belegt ist: Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Strauß, ein studierter Altsprachler, hat den Satz nicht nur gern selbst auf Lateinisch zitiert; er ist auch selbst ein Beispiel dafür. In einer Wahlkampfrede von 1949, da war er 34 Jahre alt und der erste Generalsekretär der CSU, bekannte er: "Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen." Es war eine Aussage, die ihm dann, als er in den Fünfzigerjahren erst Atom- und dann Verteidigungsminister der Regierung Adenauer wurde, nicht mehr geheuer war; er erklärte den Satz deshalb für aus dem Zusammenhang gerissen und versuchte vergeblich, das Zitieren der Äußerung gerichtlich unterbinden zu lassen.