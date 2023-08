Kommentar von Nicolas Richter

Im Jahr 1948 gab es die Bundesrepublik noch gar nicht, aber ihre Gründerväter dachten schon an ihren Tod. Im August vor 75 Jahren tagte der Verfassungskonvent auf der Insel Herrenchiemsee in Oberbayern, um Ideen für ein Grundgesetz zu sammeln. Es ging sehr viel um Menschenwürde und Gewaltenteilung - aber auch um jene, die die neue Freiheit gleich wieder zerschlagen könnten. Wer die Demokratie bekämpfe, dürfe sich nicht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit berufen, hieß es im Abschlussbericht: "Es bedarf keiner Darlegung, dass jede Demokratie, die in diesem Punkt achtlos ist, in Gefahr steht, selbstmörderisch zu wirken."