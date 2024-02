Kommentar von Markus Balser

Dass es beim politischen Aschermittwoch hoch hergeht, hat Tradition. Derbe Sprüche, überspitzte Rhetorik gegen den politischen Gegner: Die Auftritte in Passau, Vilshofen, Dingolfing oder Landshut stehen schon seit Jahren für schonungslose Abrechnung. Was sich nun allerdings im baden-württembergischen Biberach tat, hat damit nichts mehr zu tun. Gewaltsame Ausschreitungen beim Protest von Landwirten verhinderten einen sicheren Auftritt von Grünen-Chefin Ricarda Lang und des grünen Landwirtschaftsministers Cem Özdemir. Am Abend wurde Lang dann auch noch bei der Abreise von einem Auftritt in Schorndorf beschimpft und bedrängt.