An den Eilmeldungen der Nachrichtenagenturen lässt sich bisweilen das gesamte Drama der Welt nachvollziehen, nur eben in der Variante Stakkato. Am Mittwoch etwa reichten dafür drei Nachrichten in vier Minuten: „Wohl kein Treffen zwischen Merz und Trump in Davos.“ „Mutmaßliche Spionin Russlands in Berlin festgenommen.“ Und: „Europäisches Parlament ruft EuGH wegen EU-Mercosur-Abkommen an.“
MeinungGrüneDas muss man erst einmal schaffen, gleich so viel Schaden anzurichten
Kommentar von Henrike Roßbach
Lesezeit: 2 Min.
Die Fraktion im EU-Parlament verweigert dem Mercosur-Vertrag mehrheitlich die Zustimmung. Wo fängt man da am besten mit der Aufzählung an, warum das ein verheerendes Signal ist.
Weltwirtschaftsforum:Trump präsentiert Davos seine Rechnung
Die Zahlen geraten dabei allerdings etwas durcheinander. Über 800-prozentige Preissenkungen, explodierendes Wachstum und den Kampf gegen Windräder.
