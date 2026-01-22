An den Eilmeldungen der Nachrichtenagenturen lässt sich bisweilen das gesamte Drama der Welt nachvollziehen, nur eben in der Variante Stakkato. Am Mittwoch etwa reichten dafür drei Nachrichten in vier Minuten: „Wohl kein Treffen zwischen Merz und Trump in Davos.“ „Mutmaßliche Spionin Russlands in Berlin festgenommen.“ Und: „Europäisches Parlament ruft EuGH wegen EU-Mercosur-Abkommen an.“