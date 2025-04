Immerhin ein gemeinsames Ziel haben sie. Die „führende Kraft der linken Mitte“ wollen die Grünen werden, sprich: Die SPD überholen und die Linke abschütteln, die in den Umfragen mittlerweile gleichgezogen hat. Es ist das richtige Ziel in einer Zeit, in der die Sozialdemokraten damit beschäftigt sind, sich vom eigenen Koalitionspartner abzugrenzen, und die Linken nach einer Linie suchen, die nicht ins außen- und sicherheitspolitische Desaster führt. Und doch ist es – Stand jetzt – völlig utopisch.