Kommentar von Constanze von Bullion

Die Grünen haben ein neues Grundsatzprogramm entworfen, es ist so einnehmend wie Mister Tickle. Der Held eines britischen Kinderbuchs hat so lange Arme, dass er die halbe Welt damit einwickeln könnte. Mal holt er das Frühstück aus dem Kühlschrank, ohne aus dem Bett aufzustehen. Mal kitzelt er den Polizisten, den Lehrer, den Gemüsehändler, und immer kommt er damit davon. Mister Tickle kann einfach jeder mögen, genau wie das neue Grünen-Programm. Es reckt und streckt seine langen Arme in alle Richtungen und wickelt alle möglichen Wählergruppen ein. Nur, dass so viel Biegsamkeit ihren Preis hat.