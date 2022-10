Von Josef Kelnberger

Für den rechten Rand des Europaparlaments ist Terry Reintke die schiere Provokation: eine Grüne, eine junge Frau in einer lesbischen Beziehung, Aktivistin der LGBTQ-Community, lautstarke Stimme ihrer Partei, wenn es gegen den Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Polen geht. Die Deutsche steht für einen Lebensentwurf, den vor allem in Osteuropa viele für eine perverse Ideologie westeuropäischer Eliten halten. So etwas bekommt die Grüne in Brüssel auch im persönlichen Gespräch bisweilen zu hören. Und das Verhältnis wird nicht besser werden, nun, da Reintke in der Hierarchie des Parlaments aufgestiegen ist.