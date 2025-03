Geht es nach Friedrich Merz, dann soll die Partei jetzt abwarten, bis er sich mit der SPD auf zwei Sondervermögen in schwindelerregender Höhe geeinigt hat – und die dann schön abnicken. Das aber ist keine gute Idee.

Eines muss man den Grünen lassen: Sie haben den Wandel von der Regierungs- zur Oppositionspartei in Rekordzeit vollzogen. Kaum sitzen sie nicht mehr mit am Tisch, wenn über die Zukunft des Landes entschieden wird, ist der Ton ein anderer, klarerer, härterer. Die Grünen haben in ihrem dreijährigen Regierungsintermezzo ganz offensichtlich nicht vergessen, wie Opposition geht. Doch noch etwas anderes ist bei den Grünen nicht verloren gegangen: das Bedürfnis, um jeden Preis „das Richtige“ zu tun.