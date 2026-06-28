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MeinungParteitagFür eine echte Wende fehlt den Grünen noch das Zeug

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Kommentar von Markus Balser

Lesezeit: 1 Min.

Wandeln, nur wohin? Grünen-Chef Felix Banaszak spricht auf dem Ostkongress der Grünen in Sassnitz auf der Insel Rügen.
Wandeln, nur wohin? Grünen-Chef Felix Banaszak spricht auf dem Ostkongress der Grünen in Sassnitz auf der Insel Rügen. Stefan Sauer/dpa

Cem Özdemir als Vorbild?  Welchen Kurs die Partei nach dem Erfolg von Baden-Württemberg einschlagen will, ist noch immer offen. Um aber Erfolg zu haben, muss sie sich entscheiden.

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Der Optimismus der Partei war groß, als die grünen Balken Anfang März die schwarzen überholten und Cem Özdemir überraschend die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewann. Nach neun verlorenen Wahlen hatte die Partei ihre Niederlagenserie endlich gestoppt. Seither stellt sich die Frage: Haben die Grünen die Wende auch über den Landesverband von Cem Özdemir hinaus geschafft?

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