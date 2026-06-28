Der Optimismus der Partei war groß, als die grünen Balken Anfang März die schwarzen überholten und Cem Özdemir überraschend die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewann. Nach neun verlorenen Wahlen hatte die Partei ihre Niederlagenserie endlich gestoppt. Seither stellt sich die Frage: Haben die Grünen die Wende auch über den Landesverband von Cem Özdemir hinaus geschafft?
MeinungParteitagFür eine echte Wende fehlt den Grünen noch das Zeug
Kommentar von Markus Balser
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Cem Özdemir als Vorbild? Welchen Kurs die Partei nach dem Erfolg von Baden-Württemberg einschlagen will, ist noch immer offen. Um aber Erfolg zu haben, muss sie sich entscheiden.
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