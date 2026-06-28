Cem Özdemir als Vorbild? Welchen Kurs die Partei nach dem Erfolg von Baden-Württemberg einschlagen will, ist noch immer offen. Um aber Erfolg zu haben, muss sie sich entscheiden.

Der Optimismus der Partei war groß, als die grünen Balken Anfang März die schwarzen überholten und Cem Özdemir überraschend die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewann. Nach neun verlorenen Wahlen hatte die Partei ihre Niederlagenserie endlich gestoppt. Seither stellt sich die Frage: Haben die Grünen die Wende auch über den Landesverband von Cem Özdemir hinaus geschafft?