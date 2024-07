Kommentar von Michael Neudecker

Es gibt im britischen Sprachgebrauch griffige Schlagworte für praktisch alles, insbesondere die Boulevardzeitungen sind gut darin, Gefühle in einzelnen Wörtern auszudrücken. In den letzten Tagen vor der Wahl an diesem Donnerstag sind zwei neue dazugekommen. Noch-Premierminister Rishi Sunak und die wenigen seiner Partei immer noch treuen Blätter wie der Daily Telegraph warnen täglich vor einer „Supermajority“ für Labour, und die von Natur aus kreative Daily Mail schrieb am Mittwoch auf der Titelseite von einem drohenden „Starmergeddon“. Dazu die neueste Schreckensumfrage: Vorhergesagt werden für Keir Starmers Partei 484 der 650 Sitze im Unterhaus, gefolgt von den Tories mit 64. Das wäre die größte Differenz zwischen den Tories und Labour in hundert Jahren. Mit Abstand.