Kommentar von Michael Neudecker

Die britischen Konservativen betrachten sich als natürliche Regierungspartei des Vereinigten Königreichs, "entitled to rule", quasi von Geburt an mit dem Recht zum Regieren ausgestattet. Allein im 20. Jahrhundert regierte die Partei insgesamt 65 Jahre, im 21. Jahrhundert sind es auch schon wieder 14, seit 2010 sind die Tories an der Macht. Am 4. Juli entscheidet das Königreich, ob es so weitergeht, mit der Verkündung von Neuwahlen durch Premierminister Rishi Sunak begann am Mittwoch der sechswöchige Wahlkampf. Es wird darin vor allem um Bilder und Botschaften gehen, darum, den Wählern eine Message zu verkaufen, und die Tories sind historisch gut darin. Insofern hätten die Bilder des Mittwochs die Lage im Land kaum besser illustrieren können.