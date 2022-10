Jeremy Hunt ist der vierte Ressortchef in vier Monaten. Und er soll retten, was vielleicht gar nicht mehr zu retten ist: die angezählte Regierung von Premierministerin Liz Truss.

Von Alexander Mühlauer

Jeremy Hunt ist nun also der vierte britische Finanzminister in gerade mal vier Monaten. Die Frage, wie lange er das bleibt, ist nicht nur naheliegend, sondern durchaus berechtigt, wurde er doch von einer Premierministerin berufen, die um ihr politisches Überleben kämpft. Liz Truss ist angezählt, und Hunts Aufgabe ist es jetzt, das zu retten, was womöglich nicht mehr zu retten ist: eine Regierung, die mit ihren Steuersenkungsversprechen ein Chaos an den Finanzmärkten ausgelöst hat.