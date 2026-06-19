Zum Hauptinhalt springen

MeinungGroßbritannienKeir Starmers Zeit als Premier geht bald zu Ende

Portrait undefined Michael Neudecker

Kommentar von Michael Neudecker

Lesezeit: 2 Min.

Keir Starmer: Die öffentliche Stimmung ist in Großbritannien gerade so, dass die Wähler nichts mehr wissen wollen von ihrem Premierminister.
Keir Starmer: Die öffentliche Stimmung ist in Großbritannien gerade so, dass die Wähler nichts mehr wissen wollen von ihrem Premierminister. Kin Cheung/AP/dpa

Andy Burnham wird seit Wochen als logischer Nachfolger des Regierungschefs genannt. Sein Wahlsieg in Makerfield versetzt die Labour-Partei in eine gute Stimmung wie lange nicht mehr.

SZ bei Google bevorzugen

Der Labour-Politiker Andy Burnham, bisher Bürgermeister von Greater Manchester, hat die Nachwahl in Makerfield gewonnen: Das klingt wie eine Randnotiz, die nur britische Politik-Nerds wahrnehmen. Tatsächlich aber ist das nun die wichtigste breaking news im Vereinigten Königreich, sie läuft seit der Nacht auf Freitag in den Nachrichtensendungen in Dauerschleife und wird auch am Samstag noch auf sämtlichen Titelseiten stehen. Für Andy Burnham ist sie, natürlich, eine hervorragende Nachricht, für die Labour-Partei auch. Für Keir Starmer, den Labour-Chef, ist der größte Wahlsieg seiner Partei seit zwei Jahren der finale Hinweis darauf, dass seine Zeit als Premierminister zu Ende geht.

Zur SZ-Startseite

MeinungUSA
:Iran musste dieses Amerika gar nicht besiegen, damit es verliert

SZ PlusKommentar von Raphael Geiger
Portrait undefined Raphael Geiger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite