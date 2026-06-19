Der Labour-Politiker Andy Burnham, bisher Bürgermeister von Greater Manchester, hat die Nachwahl in Makerfield gewonnen: Das klingt wie eine Randnotiz, die nur britische Politik-Nerds wahrnehmen. Tatsächlich aber ist das nun die wichtigste breaking news im Vereinigten Königreich, sie läuft seit der Nacht auf Freitag in den Nachrichtensendungen in Dauerschleife und wird auch am Samstag noch auf sämtlichen Titelseiten stehen. Für Andy Burnham ist sie, natürlich, eine hervorragende Nachricht, für die Labour-Partei auch. Für Keir Starmer, den Labour-Chef, ist der größte Wahlsieg seiner Partei seit zwei Jahren der finale Hinweis darauf, dass seine Zeit als Premierminister zu Ende geht.