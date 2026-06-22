Die Briten sehnen sich nach einem, der Hoffnung macht. Keir Starmer war ehrlich zu ihnen. Dass es nicht passt zwischen Volk und Regierung, kommt vor. Aber wie schnell der Premier zum Bösewicht wurde, ist erstaunlich.

Keir Hardie soll ein zutiefst prinzipientreuer Mann gewesen sein, ein Kämpfer für Gerechtigkeit und Frieden, die Stimme der Arbeiterklasse. Im Jahr 1900 gründete Keir Hardie die britische Labour-Partei. Der im Jahr 1962 im Londoner Viertel Southwark geborene Keir Starmer wurde von seinen Eltern nach Keir Hardie benannt, aber es gab für die Starmers kaum Grund zu der Annahme, dass ihr Keir es auch einmal in die Labour-Historie schaffen würde. Die Starmers sind eine Familie aus der working class, der Weg ins Amt des Premierministers beginnt im Vereinigten Königreich aber häufig ein paar Gesellschaftsschichten weiter oben.