Donald Trump sieht die Welt mit den Augen des Maklers, der er früher war. So sagte er bereits 2019, als er erstmals über die Köpfe der Grönländer hinweg Dänemark vorschlug, die Insel doch einfach zu verkaufen: „Ich bin Immobilienentwickler, ich schaue mir eine Ecke an und sage: ‚Ich muss diesen Laden für das Gebäude bekommen, das ich baue.‘“
MeinungGrönlandDie USA wollen ein Land kaufen, das kein privates Landeigentum kennt
Kommentar von Alex Rühle
Für das Weiße Haus ist die Insel nur eine fast unbewohnte dänische Kolonie. Noch Fragen? Ja, etwa die: Was ist mit den drei von den USA unterzeichneten Verträgen, die den Status quo garantieren?
USA und Grönland:Mit Geld oder Gewalt
Die USA legen im Streit um Grönland zwei Optionen auf den Tisch: das dänische Hoheitsgebiet zu kaufen oder es militärisch einzunehmen. Die aggressive Rhetorik provoziert selbst unter Republikanern Widerspruch.
