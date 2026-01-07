Donald Trump sieht die Welt mit den Augen des Maklers, der er früher war. So sagte er bereits 2019, als er erstmals über die Köpfe der Grönländer hinweg Dänemark vorschlug, die Insel doch einfach zu verkaufen: „Ich bin Immobilienentwickler, ich schaue mir eine Ecke an und sage: ‚Ich muss diesen Laden für das Gebäude bekommen, das ich baue.‘“