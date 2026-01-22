Es sieht so aus, als würde Grönland erst mal doch keine US-Kolonie werden. Aber Trumps Davos-Rede, in der er die Insel als „Stück Eis“ bezeichnete, sollte nicht vergessen werden. Und in Erinnerung bleiben sollte auch, wie hilflos Europa und Grönland in weiten Teilen des Eismeer-Dramas wirkten. Denn in diesen Tagen wurde deutlich, wie viel in der Arktis in den vergangenen Jahrzehnten versäumt worden ist.
MeinungArktisAuch Europa war in Grönland ziemlich arrogant
Kommentar von Gunnar Herrmann
Lesezeit: 2 Min.
Nicht nur Trump und die Amerikaner sollten aus der Auseinandersetzung ihre Lehren ziehen: Wie wäre es, um die Menschen auf der Insel nun zu werben, statt sie immer nur beherrschen zu wollen?
Grönland:Sie trauen Trump hier alles zu
In Nuuk müssen sie sich erst daran gewöhnen, dass in Washington über sie verhandelt wird. Mal will Trump Grönland kaufen, dann erobern, was auch immer. Szenen aus einem kleinen, großen und einigermaßen aufgeschreckten Land.
Lesen Sie mehr zum Thema