Es sieht so aus, als würde Grönland erst mal doch keine US-Kolonie werden. Aber Trumps Davos-Rede, in der er die Insel als „Stück Eis“ bezeichnete, sollte nicht vergessen werden. Und in Erinnerung bleiben sollte auch, wie hilflos Europa und Grönland in weiten Teilen des Eismeer-Dramas wirkten. Denn in diesen Tagen wurde deutlich, wie viel in der Arktis in den vergangenen Jahrzehnten versäumt worden ist.