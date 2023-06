Kommentar von Raphael Geiger

Kyriakos Mitsotakis, neuer und alter Premier in Athen, ist am Sonntag ein Kunststück gelungen. Er gewann die Wahl mit absoluter Mehrheit, obwohl nur ein Fünftel der Griechinnen und Griechen für ihn gestimmt hatten. Seine konservative Nea Dimokratia kam auf 40,5 Prozent - aber fast die Hälfte der Wahlberechtigten hatte gar nicht erst abgestimmt. Außerdem half Mitsotakis sein neues Wahlgesetz, zwischenzeitlich abgeschafft, wonach die stärkste Partei im Parlament einen Bonus von bis zu 50 Sitzen erhält. Also seine. Ohne das Gesetz hätte er sich einen Koalitionspartner suchen müssen, was schwer geworden wäre.