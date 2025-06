Die neue Bundesregierung ist mit einem Versprechen ins Amt gekommen. Einem, das Friedrich Merz im Wahlkampf ziemlich überraschend, auf den letzten Drücker und auch weitgehend auf eigene Rechnung in den Mittelpunkt seiner Kampagne gerückt hatte. Dieses Versprechen lautete, dass Deutschland in der Migrationspolitik einen harten Kurs einschlagen werde, so wie schon einige, schärfer rechts regierte Ost- und Südeuropäer zuvor. No more mister nice guy: So lautete es im Kern. Schluss mit nett. Deutschland werde jetzt auch mal anfangen, an sich selbst zu denken. Unter anderem für dieses Versprechen („Ich gehe all in“) ist Friedrich Merz gewählt worden. So wie auch die AfD, die nicht ganz zu Unrecht als Treiberin dieser Idee wahrgenommen wurde.