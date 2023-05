Graichens Maß an Ignoranz war nicht mehr tragbar

Kommentar von Claus Hulverscheidt

Nun also doch: Patrick Graichen, der Architekt grüner Klimaschutzpolitik und vielleicht mächtigste Staatssekretär der Bundesregierung, muss seinen Posten räumen. Der Schritt ist am Ende ebenso folgerichtig wie notwendig, denn die persönliche Glaubwürdigkeit des Top-Beamten war durch immer neue Enthüllungen und Eingeständnisse so nachhaltig beschädigt, dass er für Wirtschaftsminister Robert Habeck und die gesamte Regierung zu einer nicht mehr tragbaren Hypothek geworden ist.