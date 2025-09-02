Die Wikinger haben auch ohne GPS erfolgreich navigiert. Leichter aber ist es jedenfalls mit. Die mindestens 24 Satelliten, die in 20 200 Kilometer Höhe die Erde zweimal täglich umkreisen, haben extrem genaue Uhren an Bord und senden Signale mit einem Zeitstempel. Aus diesen berechnen die GPS-Empfänger die Entfernung. Die mögliche Position muss man sich als Kreis um einen Satelliten vorstellen. Werden Signale von drei Satelliten empfangen, schneiden die sich in einem Punkt – die Position in 2D ist bestimmt. Um auch noch die Höhe zu bestimmen, braucht es einen weiteren Satelliten. GPS wurde im vergangenen Jahrhundert fürs US-Militär entwickelt und 1983 für zivile Nutzung freigegeben, erst vom Jahr 2000 an aber ließen die USA eine Genauigkeit von fünf bis zehn Metern zu – die Ära der Navigationsgeräte begann. Heute gibt es neben GPS auch das russische Glonass, das europäische Galileo und das chinesische Beidou sowie einige regionale Systeme. Wie jede Technik kann die Satellitennavigation auch mal ausfallen – oder wie im Falle von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mutmaßlich durch Russland gestört werden. Dann hilft es, wenn man auch die früheren Navigationsmethoden noch beherrscht.