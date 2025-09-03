Ein amerikanischer Richter stellte fest, dass der Suchmaschinen-Konzern ein problematisches Monopol hat. Folgen hat das aber nur wenige. Eine vertane Chance.

Das wäre das ganz große Ding gewesen. The Big One: die Zerschlagung von Google als ein Meilenstein im Ringen zwischen den Staaten der Welt und Big Tech. Aber in seinem Mutterland USA bleibt der Konzern intakt – und damit weltweit unangefochten in seiner Macht über Suchmaschinen, Browser und Betriebssysteme für Handys. Im entscheidenden Verfahren hat ein Richter die Chance vergeben, für mehr Wettbewerb im Tech-Sektor zu sorgen. Zwangsverkäufe des Browsers Chrome oder des Betriebssystems Android sind vom Tisch. Dabei sind beide in erster Linie dazu da, um Nutzer in Googles System gefangen – und Konkurrenten kleinzuhalten.