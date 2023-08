In Weißenfels in Sachsen-Anhalt stören Rechtsextreme den Christoper Street Day - und der Landrat von der CDU zeigt Zivilcourage.

Kommentar von Simon Sales Prado

Berlin, Köln, München? Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen es nur in den großen Städten einen Christopher Street Day (CSD) gab. Heute fordern queere Menschen ihre Rechte auch im Allgäu ein, tanzen beim CSD in Neubrandenburg, Detmold, Pirna und Wernigerode - oder eben am Samstag in Weißenfels im Burgenlandkreis.