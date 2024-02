Kommentar von Kerstin Bund

Wie fühlt sich wohl ein Mensch, der mit hängenden Schultern und gebeugtem Rücken geht? Niedergeschlagen vermutlich. Schon Kindergartenkinder erkennen in diesem Anblick einen traurigen Zeitgenossen. So klein und gebückt wie er geht, so klein und bedrückt fühlt er sich auch. Der Zusammenhang zwischen Körperhaltung und Stimmung ist in der Psychologie gut erforscht.