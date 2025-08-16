Es hätte noch schlimmer kommen können, das stimmt. Dennoch bedeutet das Treffen eine Aufwertung des russischen Präsidenten, der seit drei Jahren einen brutalen Angriffskrieg führt. Immerhin: Die Ukraine ist nicht verloren.

Die beiden Männer, auf deren Treffen in Anchorage die Welt geschaut hat und auf das sie sich jetzt einen Reim zu machen versucht, sind Meister der Lüge. Jeder auf seine Weise. Putin lügt für gewöhnlich leise und langatmig, Trump laut und kurzweilig. Während insbesondere der Kremlchef nicht von seinem üblichen Skript abgewichen ist in dem kurzen gemeinsamen Auftritt vor der Presse, präsentierte Trump fast schon eine Annäherung an die Wahrheit. Es gebe keinen Deal, solange es keinen Deal gebe, sagte er. Das ist die eine gute Nachricht von Anchorage: Dass diese beiden Männer noch keinen Pakt besiegelt haben, um der Ukraine einen Diktatfrieden aufzuzwingen und Europa vor vollendete Tatsachen zu stellen.