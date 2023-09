Die IG Metall will die Vier-Tage-Woche durchsetzen, zunächst in der Stahlindustrie. Falls ihr das gelingt, riskiert sie, bei der Null-Tage-Woche zu landen.

Kommentar von Detlef Esslinger

Bevor die Gewerkschaften in den 1950ern den Samstag als arbeitsfreien Tag durchsetzten, führten die Arbeitgeber lange Abwehrkämpfe. Nicht anders war es in den 1980ern. Damals war die 35-Stunden-Woche, bei vollem Lohnausgleich, das Projekt - und so ist es auch jetzt, da die IG Metall die Vier-Tage-Woche aushandeln, gern auch erstreiken will; zunächst in der Stahlindustrie. Die Arbeitgeber warnen heftig. Diesmal haben sie recht.