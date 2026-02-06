Die Schule kann ein schöner Ort sein, wenn man keine Sorge hat vor schlechten Noten und kaputten Toiletten. Oder, vor allem: wenn man seine Lehrer wertschätzt und von ihnen wertgeschätzt wird. Das Vertrauen zwischen Schutzbefohlenen und Autoritätspersonen ist etwas Bereicherndes. Brenzlig aber wird es, wenn Vertrauen ausgenutzt wird. Wenn mitten in dieser Heimeligkeit das eigentlich Undenkbare geschehen sein soll.