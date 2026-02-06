Die Schule kann ein schöner Ort sein, wenn man keine Sorge hat vor schlechten Noten und kaputten Toiletten. Oder, vor allem: wenn man seine Lehrer wertschätzt und von ihnen wertgeschätzt wird. Das Vertrauen zwischen Schutzbefohlenen und Autoritätspersonen ist etwas Bereicherndes. Brenzlig aber wird es, wenn Vertrauen ausgenutzt wird. Wenn mitten in dieser Heimeligkeit das eigentlich Undenkbare geschehen sein soll.
MeinungSexueller Missbrauch an SchulenEs hilft nichts, Gerüchte zu ignorieren
Kommentar von Marcel Laskus
Lesezeit: 2 Min.
In Erfurt ist erneut ein Lehrer zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Seine Taten wurden auch dadurch erleichtert, weil sie so ungeheuerlich waren, dass keiner sie sich so recht vorstellen wollte. Immerhin, endlich versucht die Schule zu reagieren.
Sexualisierte Gewalt:„Ich habe getestet, wie weit das gehen könnte“
Er leitete den Schulchor, war beliebt. Dann nutzte er ihr Vertrauen aus. Dutzendfach hat ein Lehrer an einem Erfurter Gymnasium Schülerinnen sexuell missbraucht. Wie konnte es dazu kommen?
Lesen Sie mehr zum Thema