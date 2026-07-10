Zum Hauptinhalt springen

MeinungGesundheitspolitikKassenpatienten zahlen drauf, weil die Ministerpräsidenten zu feige sind

Portrait undefined Bastian Brinkmann

Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 2 Min.

Eines ist klar: In deutschen Krankenhäusern bleiben viele Betten leer.
Eines ist klar: In deutschen Krankenhäusern bleiben viele Betten leer. Peter Steffen/dpa

Deutschland hat zu viele Krankenhäuser, es müssten welche geschlossen werden. Doch die Länder machen ihre Arbeit nicht. So wird das Leben für die Bürger teurer. Übrigens auch dank der SPD.

SZ bei Google bevorzugen

Politiker besuchen gerne Krankenhäuser. Sie lassen sich dann fotografieren, zwischen Ärzten mit Kitteln, das wirkt kompetent. Und zwischen Pflegekräften, das wirkt menschlich. So wollen Politiker gesehen werden: Wählt mich, ich bin fähig und einer von euch. Vielleicht erklärt das auch ein klitzekleines bisschen, warum viele Politiker mehr Geld für Krankenhäuser fordern. Besonders viel fordern die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Sie haben damit gedroht, das Sparpaket für die Krankenkassen im Bundesrat scheitern zu lassen. Die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) wäre blamiert gewesen. Mit mehr Geld für die Krankenhäuser sollten sie umgestimmt werden. Das war fiskalische Erpressung, und sie hat funktioniert: Zufrieden ließen die Länder daher am Freitag den Bundesrat das Sparpaket passieren.

Zur SZ-Startseite

Gesundheitspaket
:Warum der Kanzler plötzlich um seine Reform zittern musste

Nach dem Bundestag musste auch der Bundesrat die Gesundheitsreform billigen. Das zwang die Regierung zu einem nächtlichen Angebot – und entwickelte sich trotzdem zum Krimi.

SZ PlusVon Georg Ismar und Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite