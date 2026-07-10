Politiker besuchen gerne Krankenhäuser. Sie lassen sich dann fotografieren, zwischen Ärzten mit Kitteln, das wirkt kompetent. Und zwischen Pflegekräften, das wirkt menschlich. So wollen Politiker gesehen werden: Wählt mich, ich bin fähig und einer von euch. Vielleicht erklärt das auch ein klitzekleines bisschen, warum viele Politiker mehr Geld für Krankenhäuser fordern. Besonders viel fordern die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Sie haben damit gedroht, das Sparpaket für die Krankenkassen im Bundesrat scheitern zu lassen. Die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) wäre blamiert gewesen. Mit mehr Geld für die Krankenhäuser sollten sie umgestimmt werden. Das war fiskalische Erpressung, und sie hat funktioniert: Zufrieden ließen die Länder daher am Freitag den Bundesrat das Sparpaket passieren.