Carsten Linnemann ist eigentlich ein energiegeladener Mensch. Doch überraschend still saß er letztens vor einer Kamera, als das ZDF ihn fragte, warum er seinen Traumjob als CDU-Generalsekretär aufgegeben und den Höllenjob Gesundheitsminister angenommen hat. Linnemann berichtete, der Kanzler habe ihn kurz sprechen wollen. Und das sei dann so gelaufen: „Er hat mir keine Wahl gelassen. Es war ein sehr faires Gespräch.“
MeinungPflegeDer neue Gesundheitsminister bändigt die SPD. Gut so!
Kommentar von Bastian Brinkmann
Lesezeit: 3 Min.
Das Sparpaket kommt. Obwohl die Sozialdemokraten kurz vor Schluss noch versucht hatten, es zu blockieren, um Sympathien zu gewinnen. Doch die Sache ist einfach eilig.
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