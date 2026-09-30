Das Sparpaket kommt. Obwohl die Sozialdemokraten kurz vor Schluss noch versucht hatten, es zu blockieren, um Sympathien zu gewinnen. Doch die Sache ist einfach eilig.

Carsten Linnemann ist eigentlich ein energiegeladener Mensch. Doch überraschend still saß er letztens vor einer Kamera, als das ZDF ihn fragte, warum er seinen Traumjob als CDU-Generalsekretär aufgegeben und den Höllenjob Gesundheitsminister angenommen hat. Linnemann berichtete, der Kanzler habe ihn kurz sprechen wollen. Und das sei dann so gelaufen: „Er hat mir keine Wahl gelassen. Es war ein sehr faires Gespräch.“