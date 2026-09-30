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MeinungPflegeDer neue Gesundheitsminister bändigt die SPD. Gut so!

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Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 3 Min.

Gesundheitsminister Carsten Linnemann auf dem Weg zur Kabinettssitzung.
Gesundheitsminister Carsten Linnemann auf dem Weg zur Kabinettssitzung.
Sean Gallup/Getty Images

Das Sparpaket kommt. Obwohl die Sozialdemokraten kurz vor Schluss noch versucht hatten, es zu blockieren, um Sympathien zu gewinnen. Doch die Sache ist einfach eilig.

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Carsten Linnemann ist eigentlich ein energiegeladener Mensch. Doch überraschend still saß er letztens vor einer Kamera, als das ZDF ihn fragte, warum er seinen Traumjob als CDU-Generalsekretär aufgegeben und den Höllenjob Gesundheitsminister angenommen hat. Linnemann berichtete, der Kanzler habe ihn kurz sprechen wollen. Und das sei dann so gelaufen: „Er hat mir keine Wahl gelassen. Es war ein sehr faires Gespräch.“

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